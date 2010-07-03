"Победу" обязали устранить нарушения в правилах перевозки оружия

Щербинский районный суд обязал авиакомпанию "Победа" устранить нарушения в правилах перевозки оружия. С таким иском в суд обратилась Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).
Теперь авиаперевозчику предписывается привести свои правила в соответствие с Федеральными авиационными правилами, передает Агентство "Москва".
На суде представитель транспортной прокуратуры пояснил, что принятые авиакомпанией "Победа" правила нарушают права пассажиров на перевозку оружия. Адвокат "Победы" в свою очередь настаивал на том, что регистрация оружия требует много времени и создает проблемы с графиком авиаперелетов. "Вряд ли доход от перевозки оружия сможет покрыть данные расходы", – заявил юрист, представлявший интересы компании.
С 1 января прошлого года "Победа" отказалась перевозить огнестрельное оружие, чтобы минимизировать задержки рейсов. Транспортная прокуратура опротестовала это решение. Однако перевозчик не принял мер по устранению нарушений.
В конце февраля 2019 года "Победу" также обязали устранить нарушения по правилам ручной клади. Предостережение авиакомпании выдал Ространснадзор.
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