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10:31

Лановой сможет бесплатно летать "Победой"

культура транспорт

10:31

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Авиакомпания "Победа" предоставляет народному артисту СССР Василию Лановому право бесплатно пользоваться услугами перевозчика до конца 2019 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В компании отметили, что актер может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода. Такую привилегию "Победа" предоставит Лановому как знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники лоукостера не пропустили Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади. Кофр артиста не прошел калибратор и самолет улетел, пока Лановой сдавал багаж.

В авиакомпании пояснили, что менеджеры актера не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами перевозчика.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться с недопуском Василия Ланового на рейс.

Следователи разбираются, почему Василий Лановой не попал на борт "Победы"

культура транспорт

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