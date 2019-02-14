"Победа" объяснила недопуск Ланового на рейс

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В авиакомпании "Победа" прокомментировали ситуацию с Василием Лановым и выразили сожаление, что менеджеры актера не ознакомились заранее с правилами перевозки.

"Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании", – сказали в пресс-службе авиаперевозчика, передает Агентство "Москва".

Ранее авиакомпания "Победа" снова оказалась в эпицентра скандала. На этот раз проблемы с ручной кладью возникли у актера Василия Ланового. Его кофр не поместился в калибратор. Пока артист оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась и самолет в Ростов-на-Дону улетел без него.