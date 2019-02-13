В деле о платной регистрации на рейсы "Победы" появился еще один участник

Минтранс РФ привлечен в качестве третьего лица к иску о платной регистрации на рейсы авиакомпании "Победа", который рассматривается в Щербинском суде Москвы.
"Привлечь к участию в качестве третьего лица Министерство транспорта РФ. Назначить следующее заседание на 14:00 по московскому времени 21 марта", – цитирует ТАСС судью Елену Старикову.
О претензиях транспортной прокуратуры к "Победе" стало известно в конце декабря прошлого года. Специалисты ведомства проверили сообщения в Сети и изучили обращения граждан.
Новые правила были установлены "Победой" с конца октября. Для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро. Перевозчик назвал этот шаг вынужденным. Компания отмечает, что ее расходы на топливо с прошлого года выросли более чем на 10 процентов. При этом онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему включена в стоимость билета.
Авиакомпанию "Победа" могут обязать отменить платную регистрацию на рейсы
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