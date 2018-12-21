"Победа" ответит в суде за платную регистрацию пассажиров

На "Победу" подали в суд из-за платной регистрации в зарубежных аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура подала в суд на авиакомпанию "Победа". Поводом стала платная регистрация пассажиров на рейсы в аэропортах за рубежом, сообщила старший помощник главы ведомства Екатерина Короткова.

Специалисты ведомства проверили сообщения в Сети и изучили обращения граждан. В итоге прокуратура выявила неправомерные требования "Победы" к клиентам.

"Для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств", – пояснила Короткова, сославшись на правила авиакомпании.

Уточняется, что иск направлен в Щербинский районный суд. В нем прокуратура просит признать требования перевозчика. Ведомство будет добиваться исключения указанного пункта из правил "Победы".

Новые правила были установлены "Победой" с конца октября. Перевозчик назвал этот шаг вынужденным. Компания отмечает, что ее расходы на топливо с прошлого года выросли более чем на 10%. При этом онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему включена в стоимость билета.

Ранее лоукостер опроверг информацию о введении платы за пластиковые стаканчики. Руководство "Победы" предположило, что идея, описанная СМИ, может быть связана с тем, что изменения правил провоза ручной клади приведут к серьезным дополнительным затратам компании.