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14 декабря 2018, 20:35

Российский лоукостер опроверг плату за пластиковые стаканчики

транспорт

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Авиакомпания "Победа" пока не рассматривает возможность введения платы за пластиковые стаканчики. Об этом сообщил Агентству "Москва" представитель авиакомпании. Ранее об этой инициативе сообщили СМИ.

"Вероятно идея, которую описывают в СМИ, может быть связана с тем, что изменения правил провоза ручной клади приведут к серьезным дополнительным затратам компании", – заявили в "Победе". Там напомнили, что главная философия любого лоукостера заключается в снижении издержек, а не в повышении стоимости услуг.

Ранее сообщалось, что "Победа" планирует начать брать пять рублей за пластиковые стаканчики для питья. Ежемесячные затраты авиакомпании на эту посуду составляют более миллиона рублей.

На этой неделе Верховный суд отклонил иск "Победы", в котором она требовала запретить провоз личных вещей сверх ручной клади. Суд решил, что провоз личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не создает угрозу безопасности пассажиров, на чем настаивала авиакомпания.

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