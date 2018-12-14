Российский лоукостер планирует ввести плату за пластиковые стаканчики

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Лоукостер "Победа" хочет взимать плату за пластиковые стаканчики на борту. Об этом сообщили в компании Агентству "Москва".
Как уточнил собеседник агентства, в компании обсуждали варианты новых правил по провозу ручной клади. Они необходимы для того, чтобы "не было противоречий с Федеральными авиационными правилами, но и рисков для безопасности не возникало", пояснил представитель "Победы". По его словам, для самого авиаперевозчика любые изменения обернутся крупными дополнительными затратами. "Чтобы нивелировать влияние новых костов на тарифы, обсудили возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за 5 рублей", – пояснил собеседник агентства, добавив, что каждый месяц "Победа" тратит на пластиковые стаканчики не менее 1 миллиона рублей.
При этом, отметили в компании, даже если стаканчики сделают платными, питьевая вода по-прежнему будет бесплатной. Пассажирам разрешат наливать ее в принесенную с собой посуду.
Ранее Верховный суд отклонил апелляцию "Победы" на провоз дамских сумочек и портфелей сверх ручной клади. Согласно мнению суда, провоз личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не создаст угрозу безопасности пассажиров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: