Российский лоукостер планирует ввести плату за пластиковые стаканчики

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Лоукостер "Победа" хочет взимать плату за пластиковые стаканчики на борту. Об этом сообщили в компании Агентству "Москва".

Как уточнил собеседник агентства, в компании обсуждали варианты новых правил по провозу ручной клади. Они необходимы для того, чтобы "не было противоречий с Федеральными авиационными правилами, но и рисков для безопасности не возникало", пояснил представитель "Победы". По его словам, для самого авиаперевозчика любые изменения обернутся крупными дополнительными затратами. "Чтобы нивелировать влияние новых костов на тарифы, обсудили возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за 5 рублей", – пояснил собеседник агентства, добавив, что каждый месяц "Победа" тратит на пластиковые стаканчики не менее 1 миллиона рублей.

При этом, отметили в компании, даже если стаканчики сделают платными, питьевая вода по-прежнему будет бесплатной. Пассажирам разрешат наливать ее в принесенную с собой посуду.

Ранее Верховный суд отклонил апелляцию "Победы" на провоз дамских сумочек и портфелей сверх ручной клади. Согласно мнению суда, провоз личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не создаст угрозу безопасности пассажиров.

