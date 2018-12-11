Верховный суд отклонил жалобу "Победы" на провоз дамских сумочек

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Верховный суд рассмотрел исковое заявление авиакомпании "Победа", касающееся провоза в самолете предметов помимо ручной клади.

ВС решил, что провоз личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не влияет на безопасность пассажиров. Таким образом, ВС подтвердил право пассажиров провозить с собой помимо ручной клади некоторые вещи, в частности, дамские сумки, портфели, костюмы в портпледах, детские коляски, костыли, лекарства и другие. "Победа" настаивала на том, что эти правила создают угрозу безопасности пассажиров.

Ранее гендиректор авиакомпании пригрозил установить "смешные габариты ручной клади", если ВС отклонит апелляцию.

С 28 октября "Победа" сделала платную регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах – теперь эта услуга стоит 25 евро. В авиакомпании объяснили свое решение желанием компенсировать подорожание топлива, не увеличивая стоимость билетов.