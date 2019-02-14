Глава СКР поручил разобраться с недопуском Ланового на рейс

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться с недопуском Василия Ланового на рейс. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Александр Бастрыкин поручил руководству Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение", – говорится в сообщении.
В ведомстве также выразили сожаление, что сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете.
Ранее в авиакомпании "Победа" прокомментировали ситуацию и выразили сожаление, что менеджеры актера не ознакомились заранее с правилами перевозки.
В знак признательности Лановому подарят билеты по любому направлению в знак уважения.
Актера Василия Ланового не пустили на рейс, так как его кофр не поместился в калибратор. Пока артист оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась и самолет в Ростов-на-Дону улетел без него.
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