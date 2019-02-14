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19:40

Авиакомпания "Победа" готова подарить Лановому любые билеты

транспорт культура

19:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Авиакомпания "Победа" подарит народному артисту СССР Василию Лановому билеты на любое направление в знак признательности. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Победа" приняла решение подарить Василию Лановому авиабилеты по любому направлению авиакомпании в знак признательности и глубокого уважения", – сказано в сообщении.

Также лоукостер выразил надежду, что администратор артиста в дальнейшем будет более внимателен при подготовке к перелету.

Ранее авиакомпания "Победа" снова оказалась в центра скандала. На этот раз проблемы с ручной кладью возникли у актера Василия Ланового. Его кофр не поместился в калибратор. Пока артист оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась.

В итоге самолет в Ростов-на-Дону улетел без артиста. В "Победе" выразили сожаление, что менеджеры Ланового не ознакомились заранее с правилами перевозки.

транспорт культура

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