"Победу" обязали устранить нарушения по правилам ручной клади

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Лоукостер "Победа" получил предостережение Ространснадзора об устранении нарушений правил перевозки ручной клади. Выполнить требование компания должна до 6 марта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если представители авиаперевозчика проигнорируют замечания, к ним применят меры административного воздействия.

В пресс-службе "Победы", в свою очередь, заявили, что 18 февраля авиакомпания ввела новые правила провоза ручной клади, тем самым устранив ранее поступившее предписание.

"Предписание касалось старых правил, которое мы и исполнили, введя новые", – рассказали в пресс-службе Агентству "Москва".

Источник в авиакомпании отметил, что после введения новых правил по ручной клади Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) не проводила проверок в авиакомпании. "Непонятно, как и кому они могли выдать предписание без проведения проверки", – добавил он.

Федеральные авиационные правила допускают провоз ручной клади весом менее пяти килограммов. Габариты при этом устанавливает перевозчик.

Кроме того, пассажиры могут брать на борт дамскую или мужскую сумку, рюкзак, портфель, верхнюю и деловую одежду, вещи медицинской и реабилитационной необходимости, а также пакеты с товарами из duty-free.

В феврале "Победа" ввела нововведения, которые противоречат ФАП. Пассажирам авиакомпании разрешили либо брать несколько вещей в пределах габаритов ручной клади 36×30×27 сантиметров либо одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36×30×4 сантиметра.

Изменения привели к массовым жалобам и Минтранс направил запрос в Ространснадзор о проведении проверки в отношении авиаперевозчика.

