"Победа" предложила пассажирам два варианта ручной клади

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Авиакомпания "Победа" изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета. Новые правила вступили в силу 18 февраля.

Теперь у пассажиров есть два варианта – как и раньше, доступно нескольких мест багажа размером 36х30х27 сантиметров любого веса, либо же провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 сантиметра и весом до 10 килограммов.

Сверх этого в салон допускаются дамская сумка, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 сантиметра, верхняя одежда, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10х10х5 сантиметров.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники лоукостера не пропустили народного артиста СССР Василия Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади. Кофр артиста не прошел калибратор и самолет улетел, пока Лановой сдавал багаж.

В авиакомпании пояснили, что менеджеры актера не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами перевозчика. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться с недопуском Василия Ланового на рейс.

После этого авиакомпания в знак особого почтения к творчеству артиста предоставила ему право бесплатно пользоваться услугами перевозчика до конца 2019 года. Актер может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода.