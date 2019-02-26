"Победа" возьмется за безопасность детей после ЧП с люлькой

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Бортпроводников авиакомпании "Победа" обяжут проверять безопасность детей в люльках. Такое указание дало руководство лукостера после инцидента на борту прилетевшего в Сургут самолета, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что экипаж всегда помогает пассажирам. "Мы уже дали прямое указание каждому бортпроводнику, особенно мужчинам, обязательно проверять, пристегнут ли ребенок в люльке, и просить родителей удостовериться в этом", – отметили представители "Победы".

Несчастный случай произошел, когда бортпроводник нес ребенка в люльке после выполнения рейса Махачкала – Сургут. Как утверждают в пресс-службе, на перроне на последней ступеньке трапа пятимесячная девочка выпала из люльки, поскольку не была пристегнута. В настоящее время "Победа" проводит тщательное расследование, о деталях которого сообщат позже.

"Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме", – добавили в компании, уточнив, что, по предварительным данным, у ребенка перелом носа.

Ранее сообщалось, что специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев инцидента. Проверку организовали в Уральском следственном управлении на транспорте. Как отмечают местные, СМИ при падении ребенок, которому назначено амбулаторное лечение, сломал кости черепа.