Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:30

Бортпроводник на трапе выронил младенца из люльки

происшествия

09:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бортпроводник лайнера, прибывшего из Махачкалы в Сургут утром 26 февраля, уронил пятимесячного ребенка на трап. Младенец госпитализирован, у него диагностировал перелом носа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Победа", которая осуществляла рейс.

Авиакомпания разбирается в причинах инцидента. Проверку также организовали в Уральском следственном управлении на транспорте. "Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего", – говорится в сообщении СК.

Предварительно установлено, что бортпроводник хотел помочь клиенту. Он взял люльку с ребенком и начал спускать по трапу. В этот момент ребенок выпал из переноски. С травмами его доставили в медицинский пункт аэропорта Сургут.

Местные СМИ сообщили, что после падения ребенок получил перелом костей черепа. Официального подтверждения этой информации пока нет. Известно, что ребенку назначено амбулаторное лечение.

В "Победе" уже заявили, что готовы в полном объеме компенсировать все расходы на лечение. Также отмечается, что самолет не совершал экстренную посадку, полет прошел в плановом режиме.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика