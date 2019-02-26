Бортпроводник на трапе выронил младенца из люльки

Бортпроводник лайнера, прибывшего из Махачкалы в Сургут утром 26 февраля, уронил пятимесячного ребенка на трап. Младенец госпитализирован, у него диагностировал перелом носа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Победа", которая осуществляла рейс.
Авиакомпания разбирается в причинах инцидента. Проверку также организовали в Уральском следственном управлении на транспорте. "Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего", – говорится в сообщении СК.
Предварительно установлено, что бортпроводник хотел помочь клиенту. Он взял люльку с ребенком и начал спускать по трапу. В этот момент ребенок выпал из переноски. С травмами его доставили в медицинский пункт аэропорта Сургут.
Местные СМИ сообщили, что после падения ребенок получил перелом костей черепа. Официального подтверждения этой информации пока нет. Известно, что ребенку назначено амбулаторное лечение.
В "Победе" уже заявили, что готовы в полном объеме компенсировать все расходы на лечение. Также отмечается, что самолет не совершал экстренную посадку, полет прошел в плановом режиме.
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