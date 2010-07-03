"Победа" отменила сбор за оплату билетов на сайте авиакомпании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лоукостер "Победа" отменил сбор за оплату авиабилетов банковской картой на своем сайте. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

Он пояснил, что такое решение приняли "для большего удобства клиентов". По словам гендиректора "Победы", около 75% пассажиров покупают билеты на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение. "И мы с ним в прямом контакте: видим их историю запросов и перелетов, можем предложить персональные скидки и промокоды", – цитирует Калмыкова Агентство "Москва". "Сейчас наша цель – увеличить долю таких клиентов минимум на 10%", – добавил он, тогда как сейчас 25% клиентов приобретают билеты через агрегаторы или у онлайн-агентов.

Представитель лоукостера также напомнил, что самые низкие тарифы на перелет и дополнительные услуги доступны только на официальном сайте.

Ранее за оплату банковской картой на сайте перевозчика взимался сбор в размере 2% от стоимости билета.

В апреле Щербинский суд столицы признал законной платную регистрацию на рейсы авиакомпании "Победа" в зарубежных аэропортах.Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября прошлого года. На такой шаг, объявила авиакомпания, она была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо. За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру придется заплатить 25 евро, но онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной. В руководстве лоукостера подчеркивают, что их новые правила – это мотивация клиентов к самостоятельной регистрации для сокращения расходов авиакомпании.