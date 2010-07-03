Названы самые нелепые пристрастия богатых туристов

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Представители индустрии туризма поделились самыми странными просьбами богатых путешественников и VIP-клиентов, сообщает The Sun.
В частности, президент компании Strong Travel Джим Стронг рассказал, что один из его клиентов попросил нанять сиделку хомячку его дочери и доставить его в другой штат.
В итоге мужчина договорился с авиакомпанией, чтобы они предоставили два места в самолете – хомяку и его няне. "Они вылетели из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и сиделка передала грызуна прямо в руки ребенка", – поделился Стронг.
Однажды одна из путешественниц специально потеряла телефон в каналах Венеции и потребовала, чтобы ей привезли новый прямиком из США. Стронг рассказал, что ее помощник передал ему iPhone, тогда он вылетел в Венецию и лично доставил клиентке гаджет.
Главный консьерж отеля Faena Miami Beach Майкл Ромей (Michael Romei) поделился историей о постояльце, решившем по-особенному отпраздновать свое 25-летие. Именинник запросил живого пони и дворецкого в белом галстуке, который должен был вынести поднос с двумя бокалами шампанского.
"Как и было задумано, в четыре часа дня начался праздник. Мужчина появился в черном галстуке, а его супруга была в бальном платье. Он посадил ее на пони, затем провел животное вокруг вольера, после чего дворецкий медленно подошел к ним и подал шампанское", – рассказал Ромей.
Сотрудник отеля в Новой Зеландии Натан Браун вспомнил гостью, которая ненавидела фиолетовый цвет и потребовала, чтобы его не было в интерьере гостиницы во время ее посещения.
Ранее сообщалось, что селфи на фоне достопримечательностей делают 33% российских туристов. Россияне заявили, что часто делают селфи, потому что путешествуют в одиночку или не доверяют съемку прохожим.
26% участников опроса отметили, что им не нравятся свои фотографии и они больше любят фотографировать природу. Самыми впечатляющими из природных достопримечательностей они назвали Метеоры в Греции, Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае, рисовые террасы на Шри-Ланке.
23% опрошенных россиян фотографируют архитектуру в поездках, 18% делают фотографии друзей и родственников.
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