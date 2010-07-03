Москва представит свои проекты на выставке World Travel Market в Лондоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва представит более 30 проектов на 40-й международной туристической выставке World Travel Market в Лондоне, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе комитета по туризму столицы.

На выставке будут презентованы ведущие отельные сети, туроператоры и транспортные компании, Третьяковская галерея, смотровая площадка "Panorama 360", музей-заповедник "Царицыно" и другие.

Стенд станет площадкой для установления профессиональных связей туриндустрии Москвы с международным сообществом и базой для представления возможностей, которыми располагает сегодня индустрия гостеприимства столицы.

За основу визуального решения стенда взяли витражную сетку из графических символов столицы: куполов, кремлевских звезд, сталинских высоток, изгибов Москва-реки и различных архитектурных элементов.

Выставка пройдет с 4 по 6 ноября.