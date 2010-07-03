"Ночь с природой" и экология музеев: что приготовила Третьяковка для "Ночи искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третьяковская галерея присоединилась к акции "Ночь искусств". Все желающие смогут посетить временные и постоянные выставки в главном здании, в Инженерном корпусе, в Новой Третьяковке и в малых музеях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для бесплатного посещения будут открыты все площадки Третьяковки, кроме выставок "Василий Поленов" и "Проекты виртуальной реальности".

Москвичи смогут посетить постоянную экспозицию "Скульптор Анна Голубкина" и "Баснописец И.А. Крылов и его герои" в историческом здании галереи. В Новой Третьяковке представят программу "Ночь с природой", которая посвящена выставке Василия Поленова, а также вопросам бережного отношения к окружающей среде.

Про экологию поговорят и в конференц-зале Новой Третьяковки. На выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100" посетителям расскажут об этических, эстетических и экологических проблемах.

На лекции "Раздельный сбор в Москве: мифы, реальность, практика" гости узнают, откуда появилась проблема отходов и сколько деревьев ежедневно вырубают в мире, чтобы попить кофе.

На площадке "Западное крыло" в Новой Третьяковке покажут фильм "Мусорные танцы". Главная героиня картины планирует поставить танцевальный номер с участием уборщиков и водителей мусоровозов. Чтобы наладить контакт, девушка сама начинает работать на грузовиках, на улицах и на свалке.

Ранее сообщалось, что вход для всех посетителей в музей Победы на Поклонной горе в столице будет бесплатным в ночь с 3 на 4 ноября – во время акции "Ночь искусств". Начнется вечер с концерта фортепианной музыки в Зале полководцев. В зале, где размещена трехмерная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", с 20:00 можно будет послушать военные песни и стихи.

3 ноября в рамках "Ночи искусств" на Пушкинской площади пройдет перформанс, посвященный Александру Пушкину. В нем примут участие 50 артистов из 50 столичных театров.

