"Московское долголетие" совершит тур по столице в рамках акции "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" 3 ноября отправятся в тур по столице в рамках акции "Ночь искусств". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу программы.

В рамках акции для москвичей старшего поколения организуют авторские экскурсии по популярным экспозициям в московских музеях. Горожане посетят Третьяковскую галерею, Московский музей современного искусства, Музей Тропинина и Еврейский музей и центр толерантности.

"400 участников проекта "Московское долголетие" отправятся в тур по Москве на восьми специальных рейсах "Доброго автобуса", которые стартуют из разных округов столицы", – рассказали в пресс-службе.

Культурная акция "Ночь искусств" пройдет с 3 по 4 ноября в столице. Ее посвятят театральным премьерам. С вечера и до самого утра зрители смогут увидеть спектакли, а также послушать концерты и посмотреть кино.

Кроме того, планируются экскурсии и масштабные перформансы. Площадками для акции станут культурные центры, театры, музеи, школы. Будут задействованы Киевский, Казанский вокзалы и аэропорт Шереметьево. По традиции все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

В Музее Москвы гости акции увидят спектакль "Однорукий из Спокана" и литературный спектакль "Я сам. Маяковский". В Дарвиновском музее состоится световидеомузыкальная программа "Живая планета", где за 20 минут гостям расскажут историю развития жизни на Земле.

На Пушкинской площади все желающие станут свидетелями перформанса "Народная тропа", в котором примут участие более 50 артистов. Каждый из них перевоплотится на время в известного поэта Александра Пушкина. Поэту посветят площадку и в аэропорту Шереметьево, где состоится программа "Играем Пушкина по-русски".

