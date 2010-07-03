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Город

17:55

В ГМИИ имени Пушкина рассказали о способе попасть в музей без очереди в "Ночь искусств"

город культура досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетить Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина без очереди в рамках акции "Ночь искусств" смогут те, кто правильно ответит на все вопросы онлайн-викторины на сайте учреждения.

"Ответив на все вопросы онлайн-викторины на знание произведений искусства, можно будет попасть в музей без очереди", – сообщили в пресс-службе.

Во время акции в ГМИИ имени Пушкина пройдет уникальный танцевальный перформанс, который представят артисты театра "Балет Москва". Он будет посвящен взаимодействию произведения искусства и зрителя.

Для посетителей музея организуют экскурсии по выставке "Восточный джаз". Гостям покажут композиции, составленные из халатов и тканей XIX века.

Ранее стало известно, что реконструкция главного здания ГМИИ имени Пушкина будет завершена в 2023 году. Все работы закончат после завершения строительства выставочного центра музейного квартала. Под главным зданием появится большое пространство с высоким потолком, стоящим на колоннах. Это позволят принимать большее число посетителей.

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