Реконструкцию главного здания ГМИИ имени Пушкина пообещали завершить в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина будет завершена в 2023 году. Все работы закончат после завершения строительства выставочного центра музейного квартала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова директора музея Марины Лошак.

Под главным зданием появится большое пространство с высоким потолком, стоящим на колоннах. Это позволят музею принимать большее число посетителей. "От этого пространства будут идти подземные коридоры в другие здания. У нас есть задача не только отреставрировать здание, но и сделать его способным к принятию большого количества людей. Все это мы должны сделать за считанные годы", – подчеркнула Лошак.

Реконструкция ГМИИ имени Пушкина и создание музейного квартала проходит по поручению правительства в рамках празднования 100-летия музея. Предполагается строительство реставрационного и выставочного центров. Музейный квартал соединит в себе 28 больших и маленьких строений.

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