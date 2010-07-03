На ВДНХ появится крупнейшее в Европе колесо обозрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории ВДНХ появится колесо обозрения высотой 136 метров. Разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор.

"Объект построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство – до мая 2021 года", – рассказал глава комитета государственного строительного надзора Олег Антосенко.

Разработкой архитектурной концепции колеса занималось международное архитектурное бюро Chapman Taylor.

Аттракцион установят левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена". На колесо можно будет попасть через эскалаторную галерею или с помощью наземного пешеходного перехода с последующим подъемом на лифте. В стилобате планируется создание большого зимнего сада под куполом.

Это колесо обозрения станет самым большим в Европе. Сейчас самым высоким подобным объектом на континенте является London Eye – с высоты 135 метров можно увидеть окрестности Лондона в пределах 40 километров.

Аттракцион будет с 30 закрытыми кабинами, каждая вместимостью 20 человек, в том числе три повышенной комфортности. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов. Для комфорта посетителей кабинки будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, поэтому колесо будет работать круглый год в любую погоду. Единовременно колесо сможет вмещать 600 человек, полный оборот аттракцион будет совершать за 25 минут, за час аттракцион сможет посетить 1620 человек.

Колесо будет находиться вне границ объекта культурного развития федерального значения достопримечательного места ВДНХ – ВВЦ.

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. Специалисты восстановили арку главного входа и скульптуру "Тракторист и колхозница". Удалось привести в порядок павильоны № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516.

Появились Музей кино в павильоне № 36, исторический парк "Россия – моя история", "Городская ферма" и "Парк ремесел", а еще – павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. В апреле 2018 года открылся обновленный павильон "Космос". Также были отреставрирован комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан "Золотой колос", который до этого не работал почти 30 лет. Восстановили розарии – северный и южный.

В конце апреля заработали самые большие фонтаны ВДНХ – "Дружба народов" и "Каменный цветок", построенные в 1954 году. Их комплексную реставрацию впервые за 65 лет эксплуатации начали в октябре 2018 года.

