Собянин открыл интерактивный павильон "Нефть" на ВДНХ

17:28
17:28
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Сергей Собянин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов открыли интерактивный павильон "Нефть" на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Это здание, с виду напоминавшее руинированный сарай, сегодня снова возродилось как дворец – дворец нефти. Он может быть не такой большой, но очень насыщенный и очень интересный", – заявил Собянин.
Воссозданный павильон рассказывает историю нефтяной отрасли и о ее перспективах развития. Расположенные в нем экспонаты имеют названия "Человек и нефть", "История", "Технологии" и "Наука". Они располагаются в четырех залах. В них размещено 70 инсталляций.
Специально для экспозиции специалисты разработали 150 анимационных фильмов и инфографических роликов, более 100 фильмов, 20 игровых приложений, викторин и тестов. Рядом с павильоном также организована детская интерактивная площадка "Нефтеград".
Мэр города отметил, что ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения, отметив, что ранее специалисты воссоздали павильоны бывших союзных республик, павильон "Космос" и 11 музеев.
Собянин поблагодарил компанию "Лукойл" за работу, которую они сделали для восстановления здания. В свою очередь, Алекперов добавил, что гордится тем, что мэр столицы поручил именно ему воссоздать тот исторический образ павильона "Нефть". Он пояснил, что нефтяная отрасль является важной частью России, над которой работают миллионы людей.
"Конечно, обретя свой дом здесь, на ВДНХ, мы получили не только музей, но и центр подготовки наших специалистов – не только компании "Лукойл", но и всей отрасли. Мы можем демонстрировать высочайшие технологии, которая использует нефтяная промышленность жителям Москвы и гостям столицы", – подчеркнул Алекперов.
Нефтяной павильон № 25 в 1954 году функционировал под названием "Сахарная свекла" и отражал опыт советского свекловодства. В 1964 году его переименовали в "Нефтяную промышленность" из-за изменения в нем экспонатов. В нем стали отражаться темы добычи, транспортировки и переработки нефти. В 1990 года превратился в складские и торговые помещения.
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