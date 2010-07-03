Восемь столичных зон отдыха подготовили программы к акции "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В зонах отдыха столицы пройдут культурно-развлекательные мероприятия по случаю проведения акции "Ночь искусств", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи и гости города смогут расписать деревянную игрушку и узнать секреты каллиграфии, послушать кларнет и трио гусляров, окунуться в прошлое на тематических экскурсиях и оценить театральные постановки.

Как отмечается, все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые нужно будет зарегистрироваться.

3 ноября в музее-усадьбе "Кусково" пройдет вечер музыки. В центре творчества и досуга Бабушкинского парка состоится лекция "Графическое наследие полярных исследований. Рисунок как средство удержать мгновение".

В Парке Горького состоится лекция преподавателя московской Школы исторической каллиграфии Андрея Санникова. Культурно-развлекательная программа "Искусство творить историю: картины усадебной жизни" состоится в усадьбе Влахернское-Кузьминки.

В музее-заповеднике "Царицино" 3 ноября посетители увидят арт-проект "Великая коммуналка", а в Хлебном доме состоится музыкально-поэтический вечер.

Музыкальное мероприятие пройдет в парке "Северное Тушино", а в выставочном зале на археологической площади ландшафтного парка "Митино" в этот день откроется выставка "Другая дверь". В музее-заповеднике "Коломенское" культурная программа начнется в "Театральной хоромине".

Также в этот день в рамках акции с 18:00 до 23:00 будут открыты для свободного посещения экспозиции музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парка "Северное Тушино", усадеб Люблино и Измайлово, а также малые архитектурные ансамбли музея-усадьбы "Кусково".

Культурная акция "Ночь искусств" пройдет с 3 по 4 ноября в столице. Ее посвятят театральным премьерам. С вечера и до самого утра зрители смогут увидеть спектакли, а также послушать концерты и посмотреть кино.

Кроме того, планируются экскурсии и масштабные перформансы. Площадками для акции станут культурные центры, театры, музеи, школы. Будут задействованы Киевский, Казанский вокзалы и аэропорт Шереметьево. По традиции все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

В Музее Москвы гости акции увидят спектакль "Однорукий из Спокана" и литературный спектакль "Я сам. Маяковский". В Дарвиновском музее состоится световидеомузыкальная программа "Живая планета", где за 20 минут гостям расскажут историю развития жизни на Земле.

На Пушкинской площади все желающие станут свидетелями перформанса "Народная тропа", в котором примут участие более 50 артистов. Каждый из них перевоплотится на время в известного поэта Александра Пушкина. Поэту посветят площадку и в аэропорту Шереметьево, где состоится программа "Играем Пушкина по-русски".

