Москва 24: Александр Кибовский расскажет, как пройдет акция "Ночь искусств-2019"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств". Культурные мероприятия запланированы на 3 и 4 ноября. В рамках акции многие театры и экспериментальные студии продемонстрируют свои новые спектакли и перформансы. Также в эти дни москвичей ждут лекции и кинопоказы, встречи с известными людьми. В этом году к акции присоединятся не только учреждения культуры, но и Казанский и Киевский вокзалы, а также Международный аэропорт "Шереметьево".

Подробнее о программе расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

директор департамента информационного и цифрового развития министерства культуры РФ Вадим Ваньков;

театральный режиссер Дмитрий Бикбаев;

директор по развитию культурно-выставочного проекта "Центр искусств – Москва" Мария Гусарова;

Смотрите трансляцию 28 октября в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.