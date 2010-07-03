Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:24

Москва 24: Александр Кибовский расскажет, как пройдет акция "Ночь искусств-2019"

пресс-конференция культура общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств". Культурные мероприятия запланированы на 3 и 4 ноября. В рамках акции многие театры и экспериментальные студии продемонстрируют свои новые спектакли и перформансы. Также в эти дни москвичей ждут лекции и кинопоказы, встречи с известными людьми. В этом году к акции присоединятся не только учреждения культуры, но и Казанский и Киевский вокзалы, а также Международный аэропорт "Шереметьево".

Подробнее о программе расскажут:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • директор департамента информационного и цифрового развития министерства культуры РФ Вадим Ваньков;
  • театральный режиссер Дмитрий Бикбаев;
  • директор по развитию культурно-выставочного проекта "Центр искусств – Москва" Мария Гусарова;

Смотрите трансляцию 28 октября в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика