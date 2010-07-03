"Ночь искусств" в столице посвятят театральным премьерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодная акция "Ночь искусств" в столице будет посвящена театральным премьерам. Она пройдет с 3 по 4 ноября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Больше 250 театральных постановок, первормансов, концертов, кинопоказов, экскурсий и других мероприятий пройдут в культурных центрах, театрах, музеях, школах, вокзалах, аэропортах, парках и других заведениях.

Так, в Музее Москвы гости акции увидят спектакль "Однорукий из Спокана" и литературный спектакль "Я сам. Маяковский". В Дарвиновском музее состоится световидеомузыкальная программа "Живая планета", где за 20 минут гостям расскажут историю развития жизни на Земле.

На Пушкинской площади все желающие станут свидетелями перворманса "Народная тропа", в котором примут участие более 50 артистов. Каждый из них перевоплотится на время в известного поэта Александра Пушкина. Поэту посветят площадку и в аэропорту Шереметьево, где состоится программа "Играем Пушкина по-русски".

А на площадке в зале Казанского вокзала состоится музыкальное представление "Ночная симфония поездов". Для гостей выступят симфонические оркестры, хоры, именитые музыканты и другие.

По словам заместителя мэра, председателя московского оргкомитета по проведению Года театра в России Натальи Сергуниной, большая часть театральных постановок будет поставлена молодыми столичными режиссерами, а также победителями международной театральной программы "ТеатрOnStage".

Всего же в подготовке акции принимают участие известные режиссеры, художники, музыканты, писатели, организаторы проектов современных направлений искусства и многие другие.

Торжественная церемония открытия акции "Ночь искусств" состоится в Московском музыкальном театре "Геликон-опера". На открытии гостям покажут оперу "Алеко", начало спектакля запланировано на 20:00. Чтобы посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте акции.

