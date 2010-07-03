Москва онлайн: 50 артистов из 50 театров сыграют Пушкина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

3 ноября в рамках акции "Ночь искусств" на Пушкинской площади пройдет перформанс, посвященный Александру Пушкину. В нем примут участие 50 артистов из 50 столичных театров. Каждый из актеров перевоплотится в поэта и прочитает его произведения. Представление будет дополнено музыкой и современной хореографией.

"Ночь искусств" – Всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция. Ее участники могут бесплатно побывать в музеях и театрах, на мастер-классах, концертах и лекциях. Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году.

Смотрите трансляцию перформанса 3 ноября в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.