Вход в музей Победы будет бесплатным в "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вход для всех посетителей в музей Победы на Поклонной горе в столице будет бесплатным в ночь с 3 на 4 ноября – во время акции "Ночь искусств". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Мы подготовили специальную программу. Она посвящена театральным постановкам. Перед нашими посетителями будут выступать артисты кино, театра и эстрады. В этот день в стенах музея оживет история Великой Отечественной войны", – сообщили в пресс-службе музея.
Начнется вечер с концерта фортепианной музыки в Зале полководцев. В зале, где размещена трехмерная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", с 20:00 можно будет послушать военные песни и стихи. В диорамном комплексе пройдут театральные постановки.
В 18:00, 19:00 и 21:00 можно присоединиться к экскурсии по выставке музея, посвященной сатирическим плакатам "Окна РОСТА". Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах.
Музей Победы включает более 300 тысяч экспонатов, например, вещи солдат, фронтовые письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие. Пространство в нем делится на Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, трехмерную художественно-историческую панораму "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественную галерею и четыре кинозала.
Культурная акция "Ночь искусств" пройдет с 3 по 4 ноября в столице. Ее посвятят театральным премьерам. С вечера и до самого утра зрители смогут увидеть спектакли, а также послушать концерты и посмотреть кино. Кроме того, планируются экскурсии и масштабные перформансы. Площадками для акции станут культурные центры, театры, музеи, школы. Будут задействованы Киевский, Казанский вокзалы и аэропорт Шереметьево. По традиции все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.
В Музее Москвы гости акции увидят спектакль "Однорукий из Спокана" и литературный спектакль "Я сам. Маяковский". В Дарвиновском музее состоится световидеомузыкальная программа "Живая планета", где за 20 минут гостям расскажут историю развития жизни на Земле. На Пушкинской площади все желающие станут свидетелями перформанса "Народная тропа", в котором примут участие более 50 артистов. Каждый из них перевоплотится на время в известного поэта Александра Пушкина. Поэту посветят площадку и в аэропорту Шереметьево, где состоится программа "Играем Пушкина по-русски".
Как пройдет акция "Ночь кино-2019"
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