Более тысячи объектов появилось на обновленном макете Москвы на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Сиреневой аллее ВДНХ открылся после реконструкции павильон "Макет Москвы", говорится на портале мэра и правительства столицы.

Площадь макета увеличилась с 328 до 429 квадратных метров. На макете появилось больше тысячи знаковых объектов столицы, в том числе Киевский вокзал, гостиница "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, Культурный центр ЗИЛ и Екатерининский дворец.

Более 300 зданий и сооружений были приведены в соответствие с существующим архитектурным обликом столицы. Появились памятники Владимиру Великому и Максиму Горькому.

Строения на макете оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом 16 тысяч объектов имеют индивидуальную подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным – административные здания, синим – мосты, зеленым – парки и скверы.

В августе этого года павильон установил новый рекорд посещаемости – более 82 тысяч человек, что превышает предыдущий майский рекорд, когда гостями экспозиции стали около 64 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 3 ноября запустят постоянную экскурсию "Спутники: Земля из космоса". Это будет тематический тур, который расскажет посетителям об эволюции спутников, их современном применении и пользе для человечества, а также познакомит их с историей малого космического аппарата "ВДНХ-80", отправленного на орбиту 5 июля в честь юбилея выставки.

