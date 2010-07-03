Новая экскурсия стартует в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 3 ноября запустят постоянную экскурсию "Спутники: Земля из космоса", сообщила пресс-служба выставки.
Это будет тематический тур, который расскажет посетителям об эволюции спутников, их современном применении и пользе для человечества, а также познакомит их с историей малого космического аппарата "ВДНХ-80", отправленного на орбиту 5 июля в честь юбилея выставки.
Дату старта экскурсии приурочили к 62-летию запуска "Спутника-2" – второго космического аппарата, впервые доставившего в космос живое существо, а именно собаку Лайку.
На выставке будет представлен макет этого спутника. Экскурсоводы расскажут о важнейших этапах развития и эволюции космических аппаратов, о том, как проходят исследования грозовых разрядов в атмосфере, какими методами ведется изучение характеристик поверхности океана, как отслеживается уровень загрязнения углекислым газом или другими веществами.
Гости экспозиции также познакомятся со спутниками, помогающими отслеживать миграции жителей океана, птиц и других животных, определять потенциальные места залегания нефти и других полезных ископаемых, обнаруживать посевы запрещенных растений или незаконную вырубку лесов и многое другое.
Эта экскурсия стала третьим тематическим туром в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в дополнение к уже существующим экскурсиям "Жизнь на орбите" и "Планеты Солнечной системы". Помимо этого, в павильоне "Космос" проводятся обзорные туры по основной экспозиции, а также по выставке "Время и космос", которая будет работать до 12 января 2020 года.
Накануне сообщалось, что для посетителей ВДНХ разработали маршрут "Перезагрузка в городе", который позволит увидеть выставку с другой стороны. Команда ВДНХ собрала топ-10 мест для релаксации и медитации на территории выставки.
Почувствовать себя на пляже можно около Третьего Каменского пруда, где находится зона со стационарными лежаками. Все желающие смогут принимать солнечные ванны даже в холодное время года. На границе с парком "Останкино" есть воздушная экотропа, идя по которой можно увидеть старинную Шереметьевскую дубраву с высоты 6,5 метра. А недалеко от тропы есть место для медитации. Посетители могут расслабиться на уединенных лавочках, расположенных среди леса.
По субботам можно посетить бесплатные занятия по хатха-йоге, которые проходят в Доме культуры ВДНХ. Занятия включают физические упражнения и психологические техники. В центре славянской письменности "Слово" все желающие смогут послушать русские народные колыбельные и древние былины, любуясь природой на панорамном экране. А чтобы не отвлекаться на посторонние звуки, можно устроиться в войлочном коконе.
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