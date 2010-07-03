Маршрут "Перезагрузка в городе" появился на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Маршрут "Перезагрузка в городе" разработали для посетителей ВДНХ, который позволит увидеть выставку с другой стороны. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
Как отмечается, команда ВДНХ собрала топ-10 мест для релаксации и медитации на территории выставки.
Почувствовать себя на пляже можно около Третьего Каменского пруда, где находится зона со стационарными лежаками. Все желающие смогут принимать солнечные ванны даже в холодное время года, передает портал мэра и правительства Москвы.
На границе с парком "Останкино" есть воздушная экотропа, идя по которой можно увидеть старинную Шереметьевскую дубраву с высоты 6,5 метра. А недалеко от тропы есть место для медитации. Посетители могут расслабиться на уединенных лавочках, расположенных среди леса.
Попробовать заблудиться в лесу гости ВДНХ смогут в зеленом лабиринте, на каждом участке которого высажены деревья, символизирующие одну из эмоций – радость, тревогу, восхищение.
А в парке "Останкино" установлены специальные кормушки, в которых можно оставить еду для белок.
По субботам можно посетить бесплатные занятия по хатха-йоге, которые проходят в Доме культуры ВДНХ. Занятия включают физические упражнения и психологические техники.
В центре славянской письменности "Слово" все желающие смогут послушать русские народные колыбельные и древние былины, любуясь природой на панорамном экране. А чтобы не отвлекаться на посторонние звуки, можно устроиться в войлочном коконе.
В "Москвариуме" можно избавиться от стресса с помощью цветотерапии. Пестрое мелькание красных, желтых и синих рыбок позволит отвлечься от любых проблем. А тех, кто любит спокойный отдых ждут в павильоне "Книги".
Кроме того, москвичей и гостей города пригласили отметить День народного единства на ВДНХ. 4 ноября там пройдут бесплатные экскурсии, танцевальный флешмоб, фотосессии в национальных костюмах, концерт и гастрономический фестиваль.
Те, кто придет на территорию выставки в национальных костюмах, смогут принять участие в конкурсе. Призы – сертификат на двоих на весь сезон катка, посещение музеев на протяжении года и подарочная карта в семейное кафе.
Также в столице проходит серия бесплатных экскурсий. Гидами выступают участники проекта "Гуляем по Москве". Вместе с ними горожане и гости столицы смогут побывать в усадьбе Останкино, саду Эрмитаж и Лефортовском парке. Продолжительность каждой из 30 прогулок составит примерно 2-2,5 часа. Проект предоставит на выбор несколько программ: серию о Серебряном веке русской поэзии, прогулку "Традиции веселья", цикл о московских бульварах, а также три новых направления.
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