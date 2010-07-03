Оренбургские платки и домашние валенки. Что купить в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимирские пряники, воронежские валенки, оренбургские платки и другие сувениры с разных краев России можно будет купить на фестивале "День народного единства". Празднование пройдет в Москве с 2 по 4 ноября, сообщает оргкомитет мероприятия "Московские сезоны".
Интересные сувениры, товары для дома, оригинальные игрушки и лакомства, качественные продукты (сыры, соусы, мясные и рыбные деликатесы) можно будет купить на фестивальных площадках, которые появятся по всей Москве по случаю Дня народного единства.
Самый богатый выбор будет представлен на площади Революции, без подарков и приятных покупок отсюда точно уйти не получится. В торговых шале можно будет найти текстильные изделия из Иванова и Кировской области, оренбургские пуховые платки, расписные керамические изделия из Ленинградской области и Пермского края, Ковровские глиняные игрушки, Микляихское литье работы владимирских мастеров.
"Это наш город": в столице пройдет фестиваль "День народного единства". Гости смогут купить крымское запеченное варенье, карельский мед, лакомства из "Музея пряника" во Владимире, молочные продукты из Свердловской области, сыры из разных областей России – Тверской, Липецкой, Ульяновской.
Изделия народных промыслов будут представлены и на прилавках на Ореховом бульваре. Здесь покупатели найдут валенки для дома от воронежских мастеров, московские пряники, изделия из крымской лаванды. Ароматные саше можно также найти на Матвеевской улице.
На площади славы можно будет купить изделия из керамики и дерева, крымское варенье, костромские сыры. На улицу Перерва можно заглянуть за московским кружевом, пряниками из Кирова и медом из Карелии. Продавцы на бульваре Дмитрия Донского предложат москвичам фермерские сыры из Орловской области, мясные деликатесы из Московской, дагестанские соусы и пасты, а также травяные сборы с Крымских гор.
Самым юным посетителям фестиваля будет интересно побывать на Профсоюзной улице. Для детей будет работать "Мастерская добрых игрушек" из Ленинградской области, также здесь можно купить кукол ручной работы в национальных костюмах.
2 сентября в инновационно-образовательном центре "Техноград" на ВДНХ состоится семейный фестиваль "Формула будущего". Гости смогут сыграть в тетрис-челлендж, записать аудитотрек при помощи подручных средств и освоить одну из специальностей будущего.
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