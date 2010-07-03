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14:42

Семейный технофестиваль проведут в "Технограде" на ВДНХ

город технологии досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семейный фестиваль "Формула будущего", посвященный современным технологиям, состоится в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" в субботу, 2 ноября. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

События фестиваля развернутся на площадках павильонов "Арт" и "Урбан". Интерактивная программа "Формулы будущего" позволит гостям ВДНХ сыграть в тетрис-челлендж, записать аудитотрек при помощи подручных средств и освоить одну из специальностей будущего.

"В стенах инновационно-образовательного комплекса "Техноград" дети и взрослые могут совмещать досуг с обучением и получать удовольствие от новых впечатлений, навыков и знаний", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На фестивале будет доступна инженерно-конструкторская зона с моделями для сборки, площадка настольных игр, уголок мастер-классов. Кроме того, гостей проведут с экскурсией по павильонам "Технограда". Для участия в фестивале необходима регистрация.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" открыли на ВДНХ 3 сентября 2018 года. С момента запуска его посетили более 200 тысяч человек.

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