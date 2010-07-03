Пирог с макрурусом и вафли с микижей. Что попробовать в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На фестивале "День народного единства", который пройдет в столице со 2 по 4 ноября, можно будет попробовать разнообразные блюда регионов России, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Рестораторы, участвующие в фестивале, предложат гостям угощения на любой вкус: супы, горячие блюда из рыбы, мяса и овощей, оригинальную выпечку и полезные согревающие напитки на основе ягод и трав.
Например, на фестивальной площадке на Школьной улице будут готовить блюда по рецептам жителей Хабаровского края: вафли с микижей или холодный пирог с малоглазым макрурусом. На бульвар Дмитрия Донского можно будет отведать блюда по рецептам, распространенным в Иркутской области: лепешки с бараниной, пончики с джемом из сибирской брусники и чай с кедровым молоком.
На Матвеевской улице угостят блюдами, приготовленными по рецептам Алтайского края: вафлями с каймаком и натуральным чаем из горных алтайских трав. На улице Перерве можно попробовать блюда по рецептам архангельской области, а площади Славы – блюда Тывы и Свердловской области. Дагестанскую чуду или пахлаву можно будет отведать на Профсоюзной улице.
На площадке фестиваля на Ореховом бульваре можно будет заново открыть для себя рецепты московской области – солянку по-московски или блинчики с яблоками. На площади Революции представят главные гастрономические хиты самых разных регионов России: таймырские пельмени, брянские драники, крымские чебуреки, татарский пирог балеш и другие блюда.
Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде. Отдыхать граждане будут со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.
День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: