Пирог с макрурусом и вафли с микижей. Что попробовать в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фестивале "День народного единства", который пройдет в столице со 2 по 4 ноября, можно будет попробовать разнообразные блюда регионов России, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Рестораторы, участвующие в фестивале, предложат гостям угощения на любой вкус: супы, горячие блюда из рыбы, мяса и овощей, оригинальную выпечку и полезные согревающие напитки на основе ягод и трав.

Например, на фестивальной площадке на Школьной улице будут готовить блюда по рецептам жителей Хабаровского края: вафли с микижей или холодный пирог с малоглазым макрурусом. На бульвар Дмитрия Донского можно будет отведать блюда по рецептам, распространенным в Иркутской области: лепешки с бараниной, пончики с джемом из сибирской брусники и чай с кедровым молоком.

На Матвеевской улице угостят блюдами, приготовленными по рецептам Алтайского края: вафлями с каймаком и натуральным чаем из горных алтайских трав. На улице Перерве можно попробовать блюда по рецептам архангельской области, а площади Славы – блюда Тывы и Свердловской области. Дагестанскую чуду или пахлаву можно будет отведать на Профсоюзной улице.

На площадке фестиваля на Ореховом бульваре можно будет заново открыть для себя рецепты московской области – солянку по-московски или блинчики с яблоками. На площади Революции представят главные гастрономические хиты самых разных регионов России: таймырские пельмени, брянские драники, крымские чебуреки, татарский пирог балеш и другие блюда.

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде. Отдыхать граждане будут со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.