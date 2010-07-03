Бесплатные экскурсии и танцевальный флешмоб пройдут 4 ноября на ВДНХ

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева
Москвичей и гостей столицы пригласили отметить День народного единства на ВДНХ. 4 ноября там пройдут бесплатные экскурсии, танцевальный флешмоб, фотосессии в национальных костюмах, концерт и гастрономический фестиваль.
Те, кто придет на территорию выставки в национальных костюмах, смогут принять участие в конкурсе. Призы – сертификат на двоих на весь сезон катка, посещение музеев на протяжении года и подарочная карта в семейное кафе.
В течение дня на ВДНХ пройдет несколько бесплатных экскурсий: по фотовыставке "История мечты", по экспозиции произведений из Ульяновского художественного музея и по Музею ВДНХ.
"На площади Промышленности пройдет танцевальный флешмоб "Дружба народов". Все желающие присоединятся к профессиональным артистам в национальных костюмах и исполнят зажигательный микс из традиционных танцев народов России", – говорится на сайте выставки.
Ранее сообщалось, что в столице в общегородском фестивале "День народного единства", который будет проходить со 2 по 4 ноября, примет участие 21 столичный парк. В субботу и воскресенье праздничные мероприятия развернутся в центре и на окраине столицы.
Гостей ждут выступления творческих коллективов, старинные игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы. На ярмарках можно будет приобрести расписные кулоны и ларцы, подушки с кавказскими узорами и глиняные игрушки. Горожане смогут попробовать угощения из разных регионов.
Также в столице проходит серия бесплатных экскурсий. Гидами выступают участники проекта "Гуляем по Москве". Вместе с ними горожане и гости столицы смогут побывать в усадьбе Останкино, саду Эрмитаж и Лефортовском парке. Продолжительность каждой из 30 прогулок составит примерно 2-2,5 часа. Проект предоставит на выбор несколько программ: серию о Серебряном веке русской поэзии, прогулку "Традиции веселья", цикл о московских бульварах, а также три новых направления.
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