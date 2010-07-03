Треть россиян делает селфи во время путешествий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Селфи на фоне достопримечательностей делают 33 процента российских туристов. Россияне заявили, что часто делают селфи, потому что путешествуют в одиночку или не доверяют съемку прохожим, передает ИА "НСН".

26 процентов участников опроса отметили, что им не нравятся свои фотографии и они больше любят фотографировать природу. Самыми впечатляющими из природных достопримечательностей они назвали Метеоры в Греции, Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае, рисовые террасы на Шри-Ланке.

23 процента опрошенных россиян фотографируют архитектуру в поездках, 18 процентов делают фотографии друзей и родственников.

Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты выбраны большинством для отдыха в прошедшие ноябрьские праздники. Более трети путешественников, купивших пакетные туры (более 36 процентов), предпочитают Турцию. Средняя цена тура на прошедшие праздники составила 78,5 тысячи рублей.

