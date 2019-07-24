Стоит ли летать чартерными рейсами

На этой неделе более 500 российских туристов не смогли вовремя вылететь в Турцию из московского аэропорта Шереметьево по техническим причинам. Пассажиры ждали своего отправления более 16 часов. Нерегулярные рейсы уже давно обросли разными мифами: плохое обслуживание, старые самолеты, ненадежность. Рассказываем о плюсах чартерных перевозок, а также о рисках при таких полетах для пассажиров.

Ждали вылета более 16 часов

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В понедельник, 22 июля, чартерный рейс ZF-9007 Москва (Шереметьево) – Анталья авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 2:50 по московскому времени. Отправиться за рубеж планировали 536 пассажиров, из которых 107 – это дети. Однако после регистрации люди увидели на табло информацию о переносе времени вылета на 11:40 по техническим причинам.

"Компания "Шереметьево Хэндлинг" в качестве наземного оператора по обслуживанию авиакомпании Azur air в связи с переносом рейса предоставляла пассажирам питание и напитки согласно ФАПам (при задержке рейса более двух часов пассажирам предоставляются напитки, свыше четырех часов – питание)", – сообщила директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова.

Она также рассказала, что посадка людей на борт была произведена в 12:00, но по повторному решению авиакомпании "по техническим причинам в 12:24 воздушное судно было возвращено на место стоянки". А пассажиры были высажены с борта и перевезены на автобусах в Терминал F.



Суммарно люди прождали своего вылета более 16 часов. По словам представителей авиакомпании, чтобы отправить из Шереметьева туристов в пункт назначения, пришлось задействовать резервный борт. Кроме того, "части пассажиров, в первую очередь с детьми, было предложено вылететь чуть раньше, для этого мы своими силами доставили их в аэропорт Внуково", – пояснила Москве 24 директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.

В итоге резервный борт вылетел в Анталью в 21:08, а в 20:27 – из Внукова. При этом проблема с вылетом из Шереметьева затронула не только пассажиров в Москве. В Турции около 500 российских туристов также не могли отправиться домой, ведь их лайнер так и не прилетел. К счастью, все проблемы удалось разрешить в один день. Вечером 22 июля Матюшина сообщила, что Azur Air отправила в Анталью и Москву всех пассажиров ранее задержанных рейсов.

Что такое чартер?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сегодня чартерные рейсы в основном используются для организации полетов на курорты. "Поэтому любой форс-мажор, связанный с чартерами, как, например, ситуация с клиентами Azur Air, почти всегда приобретает широкий общественный резонанс – ведь речь идет о туристах", – рассказал в беседе с Москвой 24 эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров.

Чаще всего к такому виду авиаперевозок обращаются в сезон, когда не хватает самолетов, курсирующих регулярными рейсами. "Чартер организуется на массовые направления, туда, куда уже сгенерирован турпоток, например, в Турцию, в Грецию, на островную и материковую части, в Юго-Восточную Азию", – рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Именно по этой причине в АТОР отметили потенциальный рост чартерных перевозок в августе этого года на 11 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

С 15 июня по 14 июля 2019 года 4 060 чартеров перевозили туристов на курорты и обратно. А в августе планируется совершить 4 200 таких рейсов.





В то же время чартер необходим для перевозок в те места, куда регулярные рейсы попросту не организуют. "В основном это относится к морскому отдыху, к островам – регулярка не летает по экзотическим направлениям. Например, остров Фукок во Вьетнаме – туда курсирует только чартер", – пояснил в беседе с порталом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По той же причине, чартер может летать в популярные туристические места, но не в сезон. Например, на острова, когда там холодно и желающих нежиться на солнышке при температуре плюс 10 градусов практически нет.

Чартер – это авиарейс, который заказывает на основе арендного договора туристическая фирма или другое юридическое лицо. Они бывают нескольких видов: например, сплит – когда часть пути туристы преодолевают на регулярном рейсе, или чартер с отстоем – когда самолет доставляет пассажиров в пункт назначения, дожидается их, а затем увозит обратно. Однако самый популярный вид перевозок – это шаттл: самолет постоянно в течение определенного времени курсирует между двумя точками, доставляя и забирая пассажиров.





Большинство авиакомпаний осуществляют чартерные рейсы – "Аэрофлот", Ural Airlines, S7, "Якутия", Utair, NordStar Airlines. Однако существуют и перевозчики, ориентированные только на такой вид полетов: Pegas Fly, Azur Air, I FLY. Последние чаще всего либо принадлежат крупным туроператорам, либо находятся с ними в тесном сотрудничестве.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России У нас все федеральные туроператоры управляют чартерными авиакомпаниями, их флот составляет от 20 до 40 самолетов.

В подавляющем большинстве случаев билеты на подобные рейсы продаются в одном пакете с туристической путевкой. "Покупателя всегда уведомляют, чартером он летит или нет, – отмечает Барзыкин. – При этом всегда можно попросить туроператора приобрести билеты именно на регулярный рейс, если они, конечно, туда летают и если есть билеты".

Выгода и потери для туроператоров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Отношения "авиакомпания-турфирма-турист" сложились давно, и каждая сторона извлекает из них свои бонусы, но и имеет определенные риски.

Для компаний, организующих отдых, чартер – отличный способ сделать дополнительную прибыль. По словам Барзыкина, такой вид рейсов формируется там, где есть большой туристический спрос. Именно рост потока диктует предложение. Когда спрос доходит до определенного уровня, те, кто производит турпродукт и авиационный продукт, они тоже ищут варианты, как этот спрос для себя монетизировать", – добавил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Таким образом, под потребности покупателя туристический оператор формирует определенное количество пакетов услуг, куда включены и проживание, и трансфер, и перелет. В таком случае компания может выкупить блок мест на регулярном рейсе для своих клиентов. Но в сезон приобрести достаточное количество мест практически невозможно. Во-первых, на туристическом рынке очень много игроков, во-вторых, расписание регулярных рейсов обусловлено постоянным потоком пассажиров и зачастую не учитывает сезонность.

Тогда туристическим компаниям проще обращаться к чартерам. Фирма выкупает самолет и сама несет ответственность за его наполнение.

Для авиакомпании такой вид сотрудничества можно назвать выгодным. По словам Гусарова, она "продает самолет" по той цене, в которую уже вложена минимальная прибыль. Таким образом, перевозчик лишается финансовых рисков в случае, если все билеты не продадутся.

Для туристической компании этот вопрос выглядит немного сложнее. "Билеты на чартерные рейсы продаются в пакетах услуг. И наибольшую прибыль турфирма получает как раз от продажи такой путевки", – пояснил Гусаров. По его словам, компания заинтересована в покупке наиболее дешевых билетов, чтобы сделать турпакет максимально привлекательным с точки зрения цены.

Однако, с другой стороны, туроператор при чартерной перевозке берет на себя, кроме бонусов, и все риски. Прежде всего, если фирма не сможет организовать фиксированное количество турпакетов и продать все билеты, она же и понесет издержки. Кроме того, в случае форс-мажорных ситуаций, например, задержки рейса или поломки самолета, туристы должны обратиться с претензиями к туроператору.

Турфирма никак не может повлиять на скорость предоставления резервного борта, если на основном произошла поломка, но обязана взять на себя все расходы по обслуживанию клиентов, если произошла задержка рейса. Еда, напитки, гостиница – это все финансовые потери. В случае форс-мажора, в котором повинен перевозчик, компенсационные выплаты снова ложатся на плечи туркомпании.

"Все расходы обязана на себя брать турфирма, потому что у туриста договор не с авиакомпанией, а с турфирмой, которая обязалась его доставить, дать отдохнуть и вернуть назад – полностью весь пакет. Соответственно, все обязанности по заботе о покупателе берет на себя турфирма, так же, как и все возможные от него претензии", – пояснил Гусаров.

Плюсы и минусы для туристов

Фото: depositphotos/ romrodinka

Среди обывателей распространено несколько мифов о чартерных рейсах: плохое обслуживание, старые самолеты, ненадежность. Некоторые из них легко развеять.

В первую очередь нужно понимать, что транспорт всегда проходит предполетную проверку и находится в исправном состоянии – иначе летать на нем просто запрещено по закону.

А потрепанные лайнеры могут встречаться как на чартерных, так и на регулярных рейсах – все зависит от того, какими самолетами владеет авиакомпания.

Но в случае чартерных перевозок, старые самолеты действительно могут встретиться чаще. "Эти машины находятся в лизинге, – пояснил исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт", – при этом оплачивать самолеты приходится и в те периоды, когда они простаивают или находятся на обслуживании". А по словам Гусарова, за старые самолеты перевозчик действительно платит меньше, чем за новые. "Это никак не влияет на безопасность полета или качество перевозки. Но такие лайнеры можно чаще нагружать летом и при этом не нести больших потерь, когда после сезона они на долгое время отправятся на техобслуживание", – пояснил Гусаров.





Роман Гусаров эксперт авиаотрасли Стоит понимать, что вы хотите. Турфирма заинтересована в низкой стоимости билетов, так как ее основной продукт – это место, а не транспорт. Пассажир вполне может пережить два часа в салоне с потертыми креслами, но, условно, отель и море все компенсируют. С точки зрения туриста он ведь тоже заинтересован в низкой стоимости турпутевки, которая основана не в последнюю очередь и на стоимости перелета.

По той же причине зачастую чартерный рейс не предусматривает питание и бесплатные пледы. Туристические операторы стараются максимально сэкономить на трансфере, компенсируя это условиями отдыха. При этом Барзыкин утверждает, что клиент всегда может высказать свои предпочтения, и турфирма обязательно попробует их удовлетворить. Вопрос только в цене.

Что касается ненадежности – здесь есть о чем подискутировать. В первую очередь, слыша словосочетания "чартерный рейс", пассажиры боятся, что могут не улететь. Но такая ситуация полностью исключается. "Ответственность всегда несет туроператор, который заказывает чартерный рейс", – напоминает Барзыкин.

Не улететь турист не может. Но он, безусловно, может потерять время. Турфирма обязательно обеспечит пересадку на резервный борт посредством авиакомпании или сможет пересадить пассажиров в другие самолеты.

Улететь – туристы обязательно улетят. Но вот четким расписанием чартерные рейсы похвастаться не могут. "Вообще у них нет такого понятия, как расписание – это больше к регулярным рейсам. У чартеров есть день вылета и время, к которому все пассажиры должны приехать в аэропорт", – пояснил Гусаров.

В то же время у самолета есть время, в течение которого он должен вылететь. И чартерные рейсы частенько в него не укладываются. Поэтому за ситуацией ежедневно следят Росавиация и Ростуризм.



Из 4 060 чартеров, курсировавших в период с 15 июня по 14 июля 2019 года, 127 вылетели с опозданием: половина из них отправилась в пункт назначения с задержкой на два часа, 17 самолетов отстали на три часа от запланированного времени, 13 лайнеров опоздали на четыре часа, 11 рейсов – на пять часов, а 33 – на шесть часов и более.



"Еще три года назад была проблема, что 30 процентов всех чартерных рейсов задерживали, – вспомнил Горин. – Но сегодня коэффициент задержек в июне–июле составил всего три процента от всех выполненных рейсов". По словам собеседника Москвы 24, нерегулярные перелеты действительно стали четче. "С декабря 2018 года введены режимы по пунктуальности, и авиакомпания, которая задерживает более чем на два часа 10 процентов рейсов, ей ограничивают полетные программы", – пояснил вице-президент АТОР.

По словам экспертов, в настоящее время в подавляющее большинство туристических путевок входят чартерные перевозки. Это проверенная практика, бояться ее не стоит. Безопасность пассажира всегда стоит в приоритете, вне зависимости от вида перелета или авиакомпании. Но есть и относительные минусы, например, ожидание или комфорт, которые вполне могут компенсироваться конечной точкой путешествия. "Турист всегда должен понимать, чего он хочет: что в приоритете, где он готов сэкономить – в зависимости от его пожеланий и нужно приобретать турпакет, вариаций которых сегодня великое множество", – заключил Барзыкин.