Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Фото: flightradar24.com

Пассажиры задержанного рейса Azur Air Москва – Анталья вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Резервный борт вылетел в Анталью в 21:08. А в 20:27 из Внукова отправилась еще часть пассажиров задержанного рейса, которых туда ранее перенаправил за свой счет аэропорт.

Тем временем директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина сообщила РИА Новости, что пассажиры и московских, и анталийских рейсов сейчас находятся в полете. Она уточнила, что все рейсы из Антальи прибудут в аэропорт Внуково.

Ранее стало известно, что рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам.

Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета. В пресс-службе Шереметьева пояснили, что в связи с переносом рейса пассажирам предоставляли питание и напитки, как этого требуют федеральные авиационные правила. Вылета ждали 536 пассажиров, в том числе 107 детей.

Между тем вылетевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании "Россия" развернулся над Черным морем и приземлился в аэропорту Внуково. Сработал сигнал засорения двигателя, экипаж развернул воздушное судно. Пострадавших в результате ЧП нет. Резервный борт с пассажирами вылетел в Анталью в 21:03.

