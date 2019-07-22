Рейс Москва – Анталья возвращается во Внуково

Фото: Flightradar24

Вылетевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании "Россия" FV5861 (SDM5861) развернулся над Черным морем и летит в аэропорт Внуково. Данные приводит сервис Flightradar24.

Источник в органах управления воздушным движением сообщил "Интерфаксу", что лайнер возвращается из-за отказа двигателя.

"Командир после набора высоты связался с диспетчерами и доложил об отказе одного из двигателей", – сказал источник. Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета. Также в агентстве уточнили, что пока не располагают официальным подтверждением этой информации.

Ранее авиакомпания Azur Air пообещала предоставить Росавиации информацию о причинах задержки рейса Москва – Анталья.

Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс Azur Air был задержан по техническим причинам.

Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для ожидания вылета. Пассажиров с детьми направили за счет компании во Внуково. Они должны были улететь в Турцию рейсом ZF-9997 в 17:10, однако вылет задерживается до 19:15.

