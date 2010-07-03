Azur Air пообещал проинформировать о причинах задержки рейса Москва – Анталья

Авиакомпания Azur Air представит Росавиации информацию о причинах задержки рейса Москва – Анталья. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Росавиация проинформирована о сложившейся ситуации с задержкой рейса. Авиакомпания в установленном порядке представит в Росавиацию информацию об обстоятельствах и причинах данной задержки", – заявили в пресс-службе.
Ранее сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам. Всех пассажиров задержанного рейса ZF-9007 расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета. Пассажиров с детьми перенаправили за счет компании в аэропорт Внуково. Они должны были улететь в Турцию рейсом ZF-9997 в 17:10, однако, по данным онлайн-табло Внукова, вылет задерживается до 19:15.
Пассажиры с детьми задержанного рейса AZUR air вылетят в Турцию в ближайшее время
В пресс-службе Шереметьева пояснили, что компания "Шереметьево Хэндлинг" в связи с переносом рейса предоставляла пассажирам питание и напитки, как этого требуют федеральные авиационные правила. Вылета ждали 536 пассажиров, в том числе 107 детей.
Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании Azur Air более 10 часов ожидали вылета в Анталью из Шереметьева. Около 7 часов люди провели в аэропорту, еще 3 часа оставались в самолете уже после посадки.
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