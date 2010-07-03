Пассажиры с детьми задержанного рейса вылетят в Анталью из Внукова

Пассажиров с детьми, которые должны были вылететь рейсом Azur Air из аэропорта Шереметьево, перевезут во Внуково для дальнейшего вылета в Анталью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Рейс ZF-9007 Москва (Шереметьево) – Анталья задерживается по технической причине. Пассажиров рейса ZF-9007 расселили в гостиницу для ожидания вылета, им предоставлены напитки и горячее питание. Пассажиры с детьми будут доставлены трансфером за счет компании в аэропорт Внуково и направлены рейсом ZF-9997, предварительное время вылета 17:10. Пассажиры, которые изъявили желание вылетать из Шереметьево, будут ожидать свой рейс в гостинице. Рейс будет выполняться на резервном воздушном судне, ориентировочное время вылета 18:00", – сообщили в авиакомпании.
Пассажиры, ожидающие этот рейс в Анталье, также находятся в гостинице.
В пресс-службе Шереметьева пояснили, что компания "Шереметьево Хэндлинг" в связи с переносом рейса предоставляла пассажирам питание и напитки, как этого требуют федеральные авиационные правила.
Вылета сейчас ждут 536 пассажиров, в том числе 107 детей.
Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании Azur Air более 10 часов ожидали вылета в Анталью из Шереметьева. Около 7 часов люди провели в аэропорту, еще 3 часа оставались в самолете уже после посадки.
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