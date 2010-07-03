Резервный борт "России" вылетел в Анталью из Внукова

Фото: flightradar24.com

Резервный борт авиакомпании "Россия" вылетел в Анталью из аэропорта Внуково. Об этом сообщает онлайн-табло вылетов воздушной гавани.

"Рейс №FV5861Д отправлен в 21:03", – говорится в сообщении.

Ожидается, что время полета составит около 3,5 часов.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Москвы в Анталью, развернулся над Черным морем и благополучно вернулся во Внуково. Как рассказал Москве 24 источник в авиакомпании, сработал "сигнал засорения двигателя, экипаж отключил двигатель и развернул самолет". "Пострадавших нет", – отметил он.

Между тем авиакомпания Azur Air пообещала предоставить Росавиации информацию о причинах задержки рейса Москва (Шереметьево) – Анталья. Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам.

Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета. Пассажиров с детьми перенаправили за счет компании в аэропорт Внуково. Они вылетели в Анталью в 20:27.

