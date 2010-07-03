Часть пассажиров с задержанного рейса Azur Air вылетела из Внукова

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Часть пассажиров с задержанного рейса Azur Air Москва – Анталья вылетела из аэропорта Внуково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на справочную службу аэропорта.

"Борт авиакомпании Azur Air вылетел в Анталью в 20:27", – сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам.

Всех пассажиров задержанного рейса ZF-9007 расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета. Пассажиров с детьми перенаправили за счет компании в аэропорт Внуково.

В пресс-службе Шереметьева пояснили, что в связи с переносом рейса пассажирам предоставляли питание и напитки, как этого требуют федеральные авиационные правила. Вылета ждали 536 пассажиров, в том числе 107 детей.

Между тем вылетевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании "Россия" развернулся над Черным морем и приземлился в аэропорту Внуково. Сработал сигнал засорения двигателя, экипаж развернул воздушное судно. Пострадавших в результате ЧП нет.

