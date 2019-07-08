Грузия закрыта: как вернуть деньги за билет и куда лететь отдыхать

С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено осуществлять пассажирские рейсы между Россией и Грузией. Полеты грузинских авиаперевозчиков на российскую территорию тоже приостановлены. Запрет будет действовать до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Поэтому попасть в страну прямыми путями пока не получится. Рассказываем, можно ли поменять купленные билеты, что делать с забронированными отелями и какие есть альтернативные варианты для отдыха.

Почему запретили полеты в Грузию?

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ. В частности, российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять полеты в Грузию с 8 июля. Одновременно с этим Минтранс сообщил о закрытии воздушного пространства для грузинских самолетов с того же дня. Также туристическим агентствам и операторам рекомендовали не продавать путевки.

Такое решение было принято в связи с протестами в республике, которые вызвал инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси он занял кресло главы парламента Грузии.

Это вызвало негодование со стороны представителей оппозиции. В Тбилиси прошла серия массовых протестов, где митингующие выступали с критикой своего правительства и негативно отзывались о политике России. В результате глава парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Когда откроют авиасообщение?

Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Такое заявление сделал глава пресс-службы министерства транспорта РФ Александр Волков.





Александр Волков глава пресс-службы Минтранса Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Россия уже не в первый раз закрывает авиасообщение с другими странами. До сих пор действует взаимный запрет на полеты между Россией и Украиной, принятый в октябре 2015 года. В том же году было приостановлено авиасообщение с Турцией. Причиной послужил сбитый российский бомбардировщик Су-24М, но уже в августе 2016 года ограничения были сняты. Еще один запрет сохраняется на чартерные рейсы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Четыре года назад, после теракта на борту самолета "Когалымавиа" все полеты в Египет были запрещены, однако в январе 2018 года авиасообщение с Каиром было восстановлено. 25 июня в интервью ТАСС глава МИД Египта Самех Шукри заявил о скором возобновлении полетов между Россией и курортами Египта. Он сообщил, что есть надежда на открытие авиасообщения до конца этого года.

А совсем недавно, 2 июля, три российские авиакомпании заявили об отмене рейсов в Чехию. Одной из причин называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты. Спустя несколько часов Чехия вновь разрешила рейсы российских авиакомпаний. В Минтрансе республики подчеркнули, что сложившаяся ситуация была результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран. В итоге Чехия и Россия договорились о сохранении числа рейсов между странами.

Вернут ли деньги за оплаченный тур, билеты и отель?

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Общее количество туристов, которые приобрели тур в Грузию, но не смогли туда улететь, составило 3 547 человек. Всем предложили либо 100-процентный возврат денег, либо перебронирование полета на другие направления. Об этом Москве 24 сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Уже с 21 июня туроператоры незамедлительно вернули все деньги туристам, организованным в рамках туристических пакетов.

Также Горин добавил, что до 8 июля в Грузии находилось полторы тысячи организованных российских туристов. На сегодняшний день все они вернулись на родину. "Если говорить о самостоятельных пассажирах, по информации от Минтранса России, 4,5 тысячи человек, пассажиров авиакомпаний, не воспользовались услугой 100-процентного возврата авиабилетов или перебронирования на более дальние даты. Сейчас им будет предложена альтернативная перевозка через соседние города или страны: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван) или российский Владикавказ. Поэтому никаких проблем с возвратом или перебронированием у туристов и пассажиров не возникает", – подчеркнул он.

Всего регулярные рейсы в Грузию осуществляли шесть российских авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia. У всех, кто приобрел билеты на 8 июля или более позднюю дату, есть возможность без финансовых потерь вернуть деньги, перенести полет или оформить транзит.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) К нам таких обращений не было, что билеты не возвращают или не меняют.

Если с возвратом или сменой самостоятельно купленных билетов не должно возникнуть проблем, то с отелями дела обстоят сложнее. "Отели находятся на грузинской стороне и не подчиняются российской юрисдикции, поэтому с ними придется выяснять индивидуально", – говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Все зависит от вида брони и тарифа. В каких-то отелях не требуется внесение предоплаты или можно бесплатно отменить бронирование, в ином случае придется писать письмо руководству гостиницы с просьбой вернуть деньги. Здесь можно рассчитывать только на порядочность и понимание принимающей стороны.

Как теперь добраться до Грузии?

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Если, несмотря на запрет, вы все же хотите попробовать хачапури и чахохбили в оригинальном исполнении, придется лететь в Грузию транзитом. Можно воспользоваться ближайшими городами для пересадки: Минском, Баку, Ригой или Стамбулом, только из-за пересадки билеты могут стоить до 20 процентов дороже.

В Грузии предложили организовывать для россиян бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона. Только вот поездка из Баку в Тбилиси займет восемь часов, а до Батуми – целых 12. Также обсуждается возможность организовывать чартерные рейсы через Украину и Казахстан.

Альтернативным вариантом отдыха может стать Абхазия или Тунис, визы туда также не требуются, а цены сравнимы с грузинскими. Чуть дороже будет поездка в Дубай, но и уровень сервиса там выше. Сегодня те, кому пришлось выбрать замену для неудавшегося отдыха в Грузии, чаще всего выбирают перебронирование на российские курорты, а также Болгарию, Турцию, Кипр и Грецию. Если стоимость тура превышает ранее купленный в Грузию, турист просто доплачивает необходимую сумму.