Почему произошла временная отмена авиарейсов в Чехию

Утром 2 июля три российские авиакомпании – "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" – заявили об отмене рейсов в Чехию. Одной из причин называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты. При этом уже днем чешская сторона разрешила возобновить полеты до 7 июля. Разбираемся, что произошло и какие направления лучше выбирать, чтобы избежать проблем с поездкой.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Запрет на Чехию?

Первой компанией, которая отменила часть рейсов в Чехию 2 июля, стал "Аэрофлот". Всего отменили четыре рейса из шести, запланированных на этот день: U2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Изменения в перелетах в компании связали с решением авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты. А "Победа" отменила рейсы Москва – Карловы Вары, которые были назначены на четверг.

Также сообщалось, что со вторника приостановила полеты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского авиакомпания "Уральские авиалинии". Рейсы У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага были задержаны на неопределенный срок. Однако позже авиасообщение с Прагой из Екатеринбурга возобновили.

При этом пассажиры отмененных рейсов могли получить полную стоимость билетов, воспользоваться другой авиакомпанией или же полететь в другой город Европы без дополнительных сборов.

Одной из предполагаемых причин отмены рейсов также называлось недовольство чешской стороной условиями по маршрутам через территорию Сибири, согласованным Москвой для Czech Airlines между Прагой и Сеулом.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

"Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы, дело не только в туристическом сезоне, для нас эта проблема актуальна весь год. Речь идет о том, сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько – в Москву, сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько – через Россию", – пояснил заместитель председателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

В российском Минтрансе, в свою очередь, назвали действия чешских властей нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами и добавили, что переговоры между российскими и чешскими авиавластями продолжаются.

При этом, по словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, паники среди туристов, желающих полететь в Чехию, не наблюдалось.

"В первую очередь туроператоры будут предлагать варианты путевок с перелетами в Чехию другими авиакомпаниями, будут рассматриваться варианты и с турами в другие страны. Никакой паники в этом плане нет. Все идет оперативно", – пояснил он.

Уже днем стало известно, что авиасообщение с Чехией вновь было налажено. Чешское министерство транспорта выдало разрешения российским авиакомпаниям на полеты до 7 июля. Ранее подобное разрешение было дано Минтрансом России на полеты Czech Airlines. Чешская сторона также пояснила, что "не пытается блокировать воздушное движение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков".

21 июня Владимир Путин

21 июня Владимир Путин запретил с 8 июля авиасообщение с Грузией. Документ был принят в целях обеспечения национальной безопасности РФ и защиты граждан "от преступных и иных противоправных действий". Перед этим в Тбилиси прошли антироссийские акции протеста после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, на которой выступал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Во время акций произошли столкновения с полицией.

Куда лететь отдыхать?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что сейчас внутренний и выездной туризм находятся в зоне уверенного роста. В первую очередь росту способствуют интересные предложения как внутри России, так и за рубежом, а также стабильный курс валют.

"Туристы прежде всего выбирают свои туры по стоимости. При этом российские туристы хотят передвигаться с комфортом, поэтому авиационная перевозка очень важна, потому что большинство международных путешествий, а также по России происходит с использованием авиационного транспорта", – пояснил он.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По его словам, сейчас самыми востребованными для туристов являются страны с пляжным и морским отдыхом.

Согласно рейтингу паспортов, Россия

Согласно рейтингу паспортов, Россия занимает 51 первую строчку – россияне могут посещать 116 стран без визы. Первое место удерживают Япония и Сингапур (189 государств). Следом идут Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран). Третье место поделили Дания, Италия и Люксембург (186 стран).



Дмитрий Горин вице-президент АТОР В летний сезон спросом пользуются такие направления, как Турция, Болгария, Греция, Кипр, Испания, Тунис и другие страны. Также в топе российские направления – Краснодарский край, Крым.

При этом Горин подчеркнул, что российские туристы всегда внимательно взвешивают все риски.

"Если появляются вопросы с прямым перелетом, то в этой ситуации турист может довольно быстро рассмотреть другие варианты путешествий, потому что за последние пять лет возникали разные ситуации", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Вице-президент АТОР добавил, что в Чехию российские туристы чаще летают осенью, зимой и весной, так как в этой стране в большей степени экскурсионный туризм.