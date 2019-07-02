Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:24 (обновлено 02.07.2019 10:09)

Названа причина ограничения полетов в Чехию

транспорт

09:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/nitinut380

В Праге приняли решение ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, поскольку были недовольны условиями по транссибирским маршрутам, согласованных Москвой для Czech Airlines. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По предварительным данным, Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, и они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" отменяют рейсы в Чехию.

Авиакомпании уточнили, что всем пассажирам предоставляются необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Позже стало известно, что компания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы из Екатеринбурга в Прагу.

Транссибирская система маршрутов (ТСМ) подразумевает беспосадочные полеты из Европы в Азию над Сибирью. Ее преимущество заключается в экономии времени и топливных расходов на полеты.

Актуальные новости России и мира за 2 июля

Читайте также

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика