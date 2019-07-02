Названа причина ограничения полетов в Чехию

В Праге приняли решение ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, поскольку были недовольны условиями по транссибирским маршрутам, согласованных Москвой для Czech Airlines. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"По предварительным данным, Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, и они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", – сказал собеседник агентства.
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