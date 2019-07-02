Названа причина ограничения полетов в Чехию

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В Праге приняли решение ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, поскольку были недовольны условиями по транссибирским маршрутам, согласованных Москвой для Czech Airlines. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По предварительным данным, Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, и они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" отменяют рейсы в Чехию.

Авиакомпании уточнили, что всем пассажирам предоставляются необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Позже стало известно, что компания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы из Екатеринбурга в Прагу.

Транссибирская система маршрутов (ТСМ) подразумевает беспосадочные полеты из Европы в Азию над Сибирью. Ее преимущество заключается в экономии времени и топливных расходов на полеты.

