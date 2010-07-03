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01 июля, 21:58

Тело безбилетника выпало из самолета при посадке в Лондоне

происшествия за рубежом

01 июля, 21:58

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Фото: ТАСС/Xinhua/Meng Chenguang

Тело пассажира-безбилетника выпало из отсека шасси при посадке самолета Kenya Airways в Лондоне. Об инциденте сообщили в Скотленд-Ярде.

Как рассказали британские правоохранители, 30 июня полицию вызвали в район Клапхэм. Там в саду у одного из домов обнаружили тело неизвестного. В Скотленд-Ярде считают, что речь идет о безбилетнике, который выпал из самолета во время посадки в лондонском аэропорту Хитроу.

По данным ТАСС, осматривая воздушное судно, правоохранители нашли в отсеке шасси сумку, воду и небольшой запас еды. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Как пишет Daily Mail, самолет компании Kenya Airways прилетел в британскую столицу из Найроби. Следователи полагают, что безбилетный пассажир мог замерзнуть насмерть в пути.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Тель-Авиве успешно приземлился самолет авиакомпании Electra Airways из Кельна с поврежденным шасси. На борту воздушного судна находились около 150 человек. В ожидании посадки в аэропорт стянули более 100 автомобилей и мотоциклов скорой помощи. В воздухе лайнер сопровождали истребители F-16.

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происшествия за рубежом

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