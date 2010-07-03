Самолет Air India совершил экстренную посадку в аэропорту Лондона

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Самолет Air India, следовавший рейсом AI191 по маршруту Мумбаи – Ньюарк, совершил вынужденную посадку в Лондоне. Об этом сообщила полиция графства Эссекс в Twitter.

До этого Air India сообщила в Twitter, что причиной аварийной посадки стало сообщение о находившейся на борту бомбе. Позднее сообщение в социальной сети было удалено.

Аэропорт Станстед был вынужден на некоторое время закрыть взлетно-посадочную полосу. Однако, по данным СМИ, сейчас она вновь открыта для взлета и посадки самолетов. На борту воздушного судна проводится проверка.

Накануне самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

Погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован в больницу с травмами и ожогами, сейчас он дает показания о случившейся авиакатастрофе. Всего пострадали 22 человека.

