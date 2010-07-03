Самолет совершил вынужденную посадку в Одессе из-за сообщения о бомбе

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Самолет, следовавший из Киева в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку в Одессе, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, экипаж был вынужден посадить воздушное судно из-за сообщения о бомбе на борту.

Директор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало рассказал, что на место сразу выехали взрывотехники и кинологи. Они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

По данным украинских СМИ, самолет отправился в Египет в 10:20.