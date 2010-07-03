Air Astana опровергла аварийность посадки самолета в Шереметьеве

Самолет авиакомпании Air Astana, который выполнял рейс из Нур-Султана в Москву, задержался на 40 минут в связи с "приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию". Он приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.
"Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала", – сказал перевозчик.
Информация об аварийной посадке является недостоверной, добавили в Air Astana. Перед посадкой командир запросил в Шереметьеве полную взлетно-посадочную полосу для более длинного тормозного пути.
Накануне сообщалось, что на лайнере сработал датчик отказа реверса двигателя. Самолет A320 выполнял рейс 873 Нур-Султан – Москва. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
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